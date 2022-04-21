Бойцов терробороны просят сдать оружие: кого это касается

Оружие можно будет брать исключительно на тренировку или получать ее при имеющейся на то нужде

Добровольцев территориальной обороны Вооруженных сил Украины, оберегающих порядок на освобожденных от российских оккупантов территориях, призвали сдать оружие в места его хранения. Это касается бойцов ТрО в Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях.

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Соответствующую информацию в четверг, 21 апреля, обнародовал командующий Сил Территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин, добавив, что добровольцы уже достаточно помогли военным, так что острой потребности в дальнейшем использовании вооружения уже нет.

"… Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, освободив боевые подразделения для выполнения боевых задач. С оружием в руках вы освобождали север Украины от российских оккупантов, и сейчас сражаетесь за юг и восток Украины. ВСУ и ваши общины высоко ценят вашу храбрость и преданность", — говорится в тексте публикации.

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Также он добавил, что часть украинских регионов уже освобождена от оккупантов из россии, так что боевых действий там нет. Сейчас в этих уголках страны есть острая потребность лишь в восстановлении инфраструктуры и экономики, а также в возвращении на рабочие места.

По его словам, бойцы терробороны все же получат доступ к вооружению, но использовать его смогут исключительно для тренировок или для выполнения определенных задач военного руководства.

"Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск. Мы благодарны вам за вашу мотивированность и ответственность ", – добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харьковской области бойцы терробороны уничтожили БМП российских оккупантов и показали эффектное видео горящей техники россиян.