Укр

Красиво горит: на Харьковщине тероборона уничтожила БМП российских оккупантов (видео)

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Василий Неплохой Василий Неплохой
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Украинцы уничтожили технику россиян Новость обновлена 19 марта 2022, 10:18
Украинцы уничтожили технику россиян

На кадрах видно, что боевая техника оккупантов полыхает ярким пламенем

В Харьковской области бойцы территориальной обороны, которые наравне с ВСУ сражаются на войне россии против Украины, уничтожили БМП российских оккупантов.

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Видео уничтожения техники противники опубликовал в своем Телеграм Антон Геращенко.

На кадрах видно, что боевая техника оккупантов полыхает ярким пламенем. Также на видео слышно негромкий хлопок.

Ранее "Телеграф" публиковал видео, как украинские военные эмоционально отреагировали на уничтожение российских оккупантов. Защитники не сдерживали ни эмоций, ни острого слова, когда выпущенный снаряд попал в нужную цель. Оккупанты получили несколько "добрых" эпитетов в свой адрес и, конечно, гибель, потому что ничего другого им в Украине предложить не могут.

Теги:
#Харьков #БМП
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