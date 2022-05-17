В МВД ответили, отберут ли оружие у украинцев после войны

Легализация оружия нужна украинцам, считают в ведомстве

Многие украинцы во время полномасштабной войны обзавелись личным оружием, часть из которого (в случае теробороны) придется вернуть государству по окончанию боевых действий. По мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, наша страна нуждается в законе о легализации оружия.

Об этом чиновник заявил во время разговора с корреспондентом "Телеграфа".

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Денисенко объясняет, что в любом случае решение будет приниматься народными депутатами, а не Министерством внутренних дел. Однако сам он придерживается мысли о необходимости подобного закона.

"Забрать оружие будет очень тяжело, — поясняет Вадим Денисенко. — Но нам нужно уже сейчас думать, как правильно его легализовать".

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Особенно аккуратно следует действовать, считает представитель МВД, потому как после войны часто вырастает количество вооруженных бандформирований. Именно поэтому к вопросу легализации стоит подходить максимально продуманно.

"С другой стороны, — отмечает он, — нужно уже сейчас думать, как бороться с бандитизмом, и это — одна из задач, которыми занимается МВД".

Напомним, что в феврале этого года, за день до начала полномасштабной агрессии рф против Украины в Раде был поддержан закон о легализации оружия — в первом чтении.

Также парламент поддержал на время военного времени возможность обычным украинцам использовать оружие против российских оккупантов. При этом никакой ответственности за это к гражданским применено не будет.