За уничтожение россиян украинцам отныне ничего не будет – даже штрафа

Украинцев за уничтожение российских оккупантов к уголовной ответственности привлекать не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем жителям Украины использовать оружие для отпора оккупантов во время военного положения. К уголовной ответственности за убийство российских захватчиков украинцев не будут привлекать.

Речь о законопроекте №2114 "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", который Верховная Рада поддержала еще 3 марта, передает "Телеграф".

О чем идет речь в законе?

Законом предусмотрено, что во время действия военного положения в Украине гражданские могут участвовать в отпоре российских оккупантов и получить для этого огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в установленном МВД порядке.

При этом применение оружия гражданскими осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими, которые дают отпор вооруженной агрессии против Украины. Гражданским разрешается использовать наградное, спортивное, охотничье оружие, на которое они имеют необходимые разрешения. Уголовная ответственность за убийство оккупантов не предусматривается.

Однако по завершению военного положения в Украине все гражданские лица в 10-дневный срок будут обязаны сдать полученное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Нацполиции, а уже в случае нарушения этого требования угрожает уголовная ответственность.

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