Розберемо Кримський міст безкоштовно: українська компанія звернулася до Зеленського

"Кримський міст" явно не потрібен вільній та незалежній Україні

Власник компанії "Шеф-Монтаж" Віталій Андрощюк, яка успішно займається релокацією українських та європейських промислових гігантів, зробив дуже вигідну та сміливу пропозицію нашій державі. Він заявив, що його підприємство готове на абсолютно безоплатній основі розібрати до гвинтика путінський "Кримський міст".

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Андрощук зазначив, що так званий "Кримський міст" явно не потрібний вільній та незалежній Україні, а тому його треба прибрати і його команда готова приступити до цього нелегкого, але приємного завдання.

"Коли я побачив чергову "бавовну" на цьому мосту, то подумав, що його потрібно однозначно прибрати і наша команда Shef Montag як ніхто інший справиться з цією колосальною задачею", — говорить він.

У зв’язку з усім вищесказаним власник "Шеф-Монтаж" офіційно звернувся до президента України Володимира Зеленського та віце-прем’єра з відновлення Олександра Кубракова з пропозицією безкоштовно розібрати міст між Україною та росією.

У компанії наголошують, що отримані після розбору мосту металоконструкції та інші деталі можна буде використати, наприклад, для відновлення України або просто здати на металобрухт.

"Оскільки наш профіль це не лише релокація підприємств, а й демонтаж зайвого і непотрібного — ми пропонуємо після звільнення всієї території України розібрати Кримський міст та здати його на металолом. Виручені кошти підуть на відбудову нашої країни", — йдеться на сторінці компанії.

Серйозність своєї пропозиції він підтвердив листами з офіційними зверненнями до глави держави та міністра Кубракова.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше особисто поспілкувався з Віталієм Андрощуком та розпитав у нього про нюанси переїзду українських та європейських промислових гігантів. Прочитати про це ви можете у нашому матеріалі під назвою " Поляки в шоці від нашого підходу": як українська компанія почала перевозити та відбудовувати заводи в Європі ", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Кримський міст знову димив, окупанти заявили про навчання.