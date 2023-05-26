Разберем Крымский мост бесплатно: украинская компания обратилась к Зеленскому

"Крымский мост" явно не нужен свободной и независимой Украине

Владелец компании "Шеф-Монтаж" Виталий Андрощюк, которая успешно занимается релокацией украинских и европейских промышленных гигантов, сделал очень выгодное и смелое предложение нашему государству. Он заявил, что его предприятие готово на абсолютно бесплатной основе разобрать до винтика путинский "Крымский мост".

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Андрощук отметил, что так называемый "Крымский мост" явно не нужен свободной и независимой Украине, а поэтому его нужно убрать и его команда готова приступить к этой нелегкой, но приятной задаче.

"Когда я увидел очередную "бавовну" на этом мосту, то подумал, что его нужно однозначно убрать и наша команда Shef Montag как никто другой справится с этой колоссальной задачей", — говорит он.

В связи со всем вышесказанным владелец "Шеф-Монтаж" официально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и вице-премьеру по восстановлению Александру Кубракову с предложением бесплатно разобрать мост между Украиной и россией.

В компании подчеркивают, что полученные после разбора моста металлоконструкции и другие детали можно будет использовать, например, для восстановления Украины или просто сдать на металлолом.

"Поскольку наш профиль это не только релокация предприятий, но и демонтаж лишнего и ненужного, мы предлагаем после освобождения всей территории Украины разобрать Крымский мост и сдать его на металлолом. Вырученные средства пойдут на восстановление нашей страны", — говорится на странице компании.

Серьезность своего предложения он подтвердил письмами с официальными обращениями к главе государства и министру Кубракову.

Напомним, что "Телеграф" ранее лично пообщался с Виталием Андрощуком и расспросил у него о нюансах переезда украинских и европейских промышленных гигантов. Прочитать об этом вы можете в нашем материале под названием "Поляки в шоке от нашего подхода": как украинская компания стала перевозить и отстраивать заводы в Европе", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Крымский мост снова дымил, оккупанты заявили об учениях.