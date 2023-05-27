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Чекаємо на свіже зведення про втрати ворога: під Бердянськом прогриміли вибухи на базі окупантів (фото, відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Над місцем "прильоту" піднявся дим Новина оновлена 27 травня 2023, 11:48
Над місцем "прильоту" піднявся дим. Фото Telegram

Останніми днями окупований Бердянськ дедалі частіше чує вибухи — "провісники" звільнення

В окупованому Бердянську та області дедалі частіше гримлять вибухи — у суботу, 27 травня, "прилетіло" у окуповане росіянами село Новопетрівка Бердянського району. Удар припав по базах відпочинку, де розміщувався особовий склад російських військ.

Про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі телемарафону.

"Буквально кілька хвилин тому був черговий неймовірний приліт базами відпочинку "Хімік", "Весна" в селі Новопетрівка Бердянського району, розташованому на узбережжі Азовського моря", — уточнив він.

У небо піднявся стовп диму

За його словами, там була база окупантів.

Задимлення на місці "прильоту"

"І я думаю, що за останні такі кілька "акцій" окупантів померлих можна рахувати там уже не десятками, а сотнями", — додав він.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, вибух був настільки сильний, що його чули і в самому Бердянську — найгучніше було в центрі міста, особливо в районі порту. Припускали, що це звуки вильотів ворожої ППО.

Як раніше розповідав "Телеграф", 21 травня у Бердянську неподалік порту також прогриміли вибухи. Повідомлялося про займання за 10 км від міста – там знаходиться база, де мали тренуватися "вагнерівці".

Теги:
#Бердянськ #Вибухи #Окупація