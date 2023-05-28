Визнаний нетранспортабельним: диктатору лукашенку раптово стало погано після зустрічі з путіним

Лікарі оцінили стан білоруського "бульба-фюрера" як критичний

Через кілька годин після "кіберпохорону" самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка його дійсно госпіталізували під час перебування у столиці країни-агресора москві.

Про це у своєму Twitter повідомив один із лідерів білоруської опозиції, дипломат та політемігрант Валерій Цепкало.

"Лукашенко після зустрічі з путіним за зачиненими дверима терміново був доставлений до центральної клінічної лікарні москви, де зараз і знаходиться. На виведення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були направлені кращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан лукашенка визнано нетранспортабельним" , – зазначив політик.

За словами Цепкало, організовані заходи щодо порятунку Лукашенка "мають на меті відвести спекуляції про можливу участь кремля в його отруєнні".

Як зазначає білоруський опозиціонер, медики попереджають про можливі рецидиви.

У коментарях до посту читачі знову висміюють легітимність лукашенка і пророкують йому та його кремлівському візаві спільне майбутнє у вигляді шибениці (після суду в Гаазі).

Нагадаємо, що під час поїздки на так званий "парад Перемоги" 9 травня до Москви самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вразив своїм болючим виглядом, що викликало низку питань у його співгромадян, особливо опозиціонерів. Судячи з профілю лікарів, які відвідували його після повернення до Мінська, у нього виникли серйозні проблеми з ендокринною системою та серцем. Що спричинило різке погіршення його стану, не повідомляється.

Проте кривавий кремлівський диктатор путін знайшов новий аргумент для втягування лукашенка у війну, тому результат життя обох у вигляді суду в Гаазі і потім шибениці, схоже, таки цілком може здійснитися.