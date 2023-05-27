"Сумуємо, що не пішов раніше": у Білорусі "поховали" Лукашенка (фото)

Хакери неабияк посміялися над самопроголошеним президентом Білорусі

"Кіберпартизани" Білорусі зламали сайт хокейного клубу "Динамо-Мінськ", на якому опублікували некролог олександра лукашенка. Напередодні повідомлялося про поганий стан здоров’я диктатора.

Про це організація повідомила на своєму telegram-каналі, прикріпивши відповідні скріншоти. Таким чином, хакери висміяли любов диктатора до хокею.

"Зламали улюблену іграшку диктатора. Щоб нагадати прикоритникам, зрадникам народу та торговцям совісті, що тиран не вічний. Восковий дід важко хворіє. Ми з вами це знаємо. Режим загине без вождя. Країна та білоруський народ продовжать жити й після його смерті", — йдеться у повідомленні організації.

Некрологи, які були розміщені на сайті хокейного клубу:

Нагадаємо, лукашенко приїхав до володимира путіна на парад 9 травня, проте просто під час урочистостей раптово повернувся до Мінська. Причиною тому, ймовірно, стало його погане самопочуття. У мережі звернули увагу, що рука "лідера" була перев’язана. У кремлі безглуздо пояснили від’їзд диктатора до Білорусі, а навколо стану здоров’я лукашенка з’явилися цікаві теорії.