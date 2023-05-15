Проблеми з серцем? Озвучено можливий діагноз лукашенка

Розмови про здоров’я білоруського "лідера" все не вщухають

У самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка, стан здоров’я якого обговорюють у мережі протягом тижня, можуть бути серйозні проблеми із серцем.

Білоруський Голова Народного антикризового управління Павло Латушко розповів про стан лукашенка, посилаючись на інформацію із власних джерел, пише видання "Наша Ніва".

За його словами, лукашенко може мати інфекційно-алергічний міокардит. Це захворювання серцевого м’яза, яке викликається різними інфекціями, такими як грип. Одними з головних симптомів цього захворювання є задишка, больові відчуття в ділянці грудної клітки, збите та прискорене серцебиття, млявість та хворобливі відчуття у суглобах.

Одразу варто зазначити, що розмови про стан здоров’я лукашенка викликала його поява на путінському параді 9 травня в москві. На всіх кадрах, які потрапили до мережі з того "святкування", білоруський "президент" має вкрай нездоровий вигляд. Щобільше, за інформацією деяких ЗМІ, його відвозили до аеропорту з параду у супроводі карет швидкої допомоги. Також на фото, на які потрапив лукашенко під час параду, видно, що на його праву руку перев’язано. Там міг залишитися катетер після крапельниці.

Пізніше в кремлі спробували виправдатися, що Олександр Лукашенко поїхав зі святкування до його завершення нібито тому, що у нього був запланований захід у Мінську.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Держдумі Росії відреагували на обговорення хвороби лукашенка і заявили, що білоруський "лідер" дійсно має проблеми зі здоров’ям.