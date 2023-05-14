Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Хворий лукашенко чи що буде далі?

Після того, як з’явилася інформація про важке захворювання білоруського диктатора в мережу, відразу ж почали вкидатися повідомлення різного штибу версії, насамперед конспірологічного, серед яких і версія усунення лукашенка кремлем.

Згідно з цією версією, кремль, перебуваючи у відчаї напередодні контрнаступу Сил оборони України, сприяв захворюванню лукашенка, який протягом усього цього часу не давав білоруську армію під командування російських генералів. Тобто нова "влада" РБ буде гнучкішою в цьому питанні.

Що ж…

Дивним чином, але останній рік про Білорусь якщо заходить розмова, то в якому б ракурсі вона не була, а все зводиться до — буде повторне вторгнення з території РБ чи ні і чи братиме в цьому участь безпосередньо білоруська армія. Розбиратимемося в ситуації станом на сьогодні.

Станом на сьогодні на території РБ не проводяться заходи, які могли б говорити про створення ударного угруповання, необхідного для вторгнення в Україну.

Незважаючи на "військові збори", організовані в Гомельській, Гродненській та Брестській залучити вдалося до 2 тис. осіб.

Уздовж кордону з України з білоруської сторони розміщено трохи більше 2 тис л/с підрозділів армії РБ, а саме:

-38-й ОДШБр у районі с. Ужово та м. Пінськ, Брестська обл.

-5-й ОБр СпП — Іваново, Брестська обл. та Приболовичі, Гомельська обл.

- 350-й ОВДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчиці, Брагін та Зябрівка-2, Гомельська обл.

- 51-й АБр — м. Гомель.

Таким чином, цей контингент можна розглядати умовно як стримуючий, але не наступальний. У цьому слові " умовно " слід робити особливий акцент.

Сумарно, боєздатна частина білоруської армії, яка зможе брати участь в активних бойових діях, не перевищує умовно 14 тис л/с. І знову це слово "умовно".

Контингент російських окупаційних військ у Білорусі становить трохи більше 3 тис, розміщених полігонами.

РОВ у Білорусі базуються на:

- полігон "Обуз — Ліснівський" — підрозділи 1442 МСП 12 МСД;

- полігон "Лепельський" — 1194 МСП 51 МСД;

- полігон "Осиповичський" — ГАДн та ПТАДн зі складу 1194 МСП 51 МСД.

Формування ударного угруповання немає.

Таким чином, будь-які версії про те, що якщо лукашенко зіграє в ящик, то кремль поставить у Мінську свою людину, яка оголосить про вступ Білорусі у війну проти України, повинні підкріплюватися хоч дещо вагомими доказами крім квінтесенції первородної конспірології.

Нагадаю, що для вторгнення в Україну з Білорусі необхідне угруповання військ, що налічує не менше 40 БТГр і навіть більше. Разом з обслуговуючим персоналом, техніками, медиками та іншим супроводом, загальна чисельність перевищуватиме 70-80 тис.

З урахуванням того, що у 2022 році РВВ не змогли досягти своїх цілей на північному плацдармі України ресурсом елітних 40 БТГр, максимально оснащених та забезпечених, ми розуміємо, що мова про повторну спробу йтиме не стільки про "не менше 40 БТГр", скільки про "більше".

Крім того, на північному плацдармі наразі розміщені лінії оборони, створені укріп-райони та створені такі умови, що якщо у 2022 р. у окупантів п’ята точка стискалася у вушко голки, то у створених зараз там умовах це буде просто перманентний геноцид окупаційних військ.

В умовах коли територія Білорусі буде для нас постійною загрозою, розслаблятися не можна. Але зараз цей напрямок для росіян просто суїцидальний і вони це чудово знають, тому можуть його використовувати так як і використовували з квітня 2022 — для сковування.