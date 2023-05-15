Проблемы с сердцем? Озвучен возможный диагноз лукашенко

Разговоры о здоровья беларусского "лидера" всё не утихают

У самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко, состояние здоровья которого обсуждают в сети на протяжении недели, могут быть серьезные проблемы с сердцем.

Белорусский Председатель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал о состоянии лукашенко, ссылаясь на информацию из собственных источников, пишет издание "Наша Ніва".

По его словам, у лукашенко может быть инфекционно-аллергический миокардит. Это заболевание сердечной мышцы, вызываемое различными инфекциями, такими как грипп. Одними из главных симптомов этого заболевания являются одышка, болевые ощущения в области грудной клетки, сбитое и учащенное сердцебиение, вялость и болезненные ощущения в суставах.

Тут же стоит отметить, что разговоры о состоянии здоровья лукашенко вызвало его появление на путинском параде 9 мая в москве. На всех кадрах, попавших в сеть с того "празднования", беларусский "президент" имеет крайне нездоровый вид. Более того, по информации некоторых СМИ, его увозили в аэропорт с парада в сопровождении карет скорой помощи. Также на фото, на которые попал лукашенко в ходе парада, видно, что на его правая рука перевязана. Там мог остаться катетер после капельницы.

Позже в кремле попытались оправдаться, что александр лукашенко уехал с празднования до его завершения якобы потому что у него было запланировано мероприятие в Минске.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госдуме рф отреагировали на обсуждения болезни лукашенко и заявили, что беларусский "лидер" действительно имеет проблемы со здоровьем.