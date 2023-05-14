Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал слухи причастности кремля к болезни Лукашенко

Больной лукашенко или, что будет дальше?

После того как появилась информация о тяжёлом заболевании беларуского диктатора в сеть сразу же стали вбрасываться сообщения разного толка версии, прежде всего конспирологического, среди которых и версия устранения лукашенко кремлем.

Согласно этой версии, кремль, находясь в отчаянии накануне контрнаступления Сил обороны Украины поспособствовал заболеванию лукашенко, который на протяжении всего этого времени не давал беларускую армию под командование российских генералов. То есть, новая "власть" РБ будет более гибкой в этом вопросе.

Что же…

Странным образом, но последний год о Беларуси если заходит разговор, то в каком бы ракурсе он ни был, а всё сводится к — будет повторное вторжение с территории РБ или нет и будет ли в этом принимать участие непосредственно беларуская армия. Будем разбираться в ситуации по состоянию на сегодня.

По состоянию на сегодня на территории РБ не проводятся мероприятия, которые бы могли говорить о создании ударной группировки, необходимой для вторжения в Украину.

Не смотря на "военные сборы", организованные в Гомельской, Гродненской и Брестской привлечь удалось до 2 тыс чел.

Вдоль границы с Украины с беларуской стороны размещено чуть более 2 тыс л/с подразделений армии РБ, а именно, подразделения:

-38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

-5-й ОБр СпП — Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

- 350-й ОВДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.

- 51-й АБр — г. Гомель.

Таким образом, данный контингент можно рассматривать условно как сдерживающий, но никак не наступательный. При этом на слове "условно" следует делать особый акцент.

Суммарно, боеспособная часть беларуской армии, которая сможет принимать участие в активных боевых действиях не превышает условно 14 тыс л/с. И снова это слово "условно".

Контингент российских оккупационных войск в Беларуси составляет не более 3 тыс, размещённых по полигонам.

РОВ в Беларуси базируются на:

- полигон "Обуз — Лесновский" — подразделения 1442 МСП 12 МСД;

- полигон "Лепельский" — 1194 МСП 51 МСД;

- полигон "Осиповичский" — ГАДн и ПТАДн из состава 1194 МСП 51 МСД.

Формирования ударной группировки не наблюдается.

Таким образом, любые версии о том, что если лукашенко сыграет в ящик, то кремль поставит в Минске своего человека, который объявит о вступлении Беларуси в войну против Украины должны подкрепляться хоть сколь-нибудь вескими доводами кроме квинтэссенции первородной конспирологии.

Напомню, что для вторжения в Украину с Беларуси необходима группировка войск насчитывающая не менее 40 БТГр и даже больше. Вместе с обслуживающим персоналом, техниками, медиками и прочим сопровождением, общая численность будет превосходить 70-80 тыс.

С учётом же того, что в 2022 году РОВ не смогли достигнуть своих целей на северном плацдарме Украины ресурсом элитных 40 БТГр, максимально оснащённых и обеспеченных, мы понимаем, что речь о повторной попытке будет идти не столько о "не менее 40 БТГр", сколько о "больше".

Кроме того, на северном плацдарме в настоящее время размещены линии обороны, созданы укреп-районы и созданы такие условия, что если в 2022 у оккупантов пятая точка сжималась в ушко иголки, то в созданных сейчас там условиях это будет просто перманентный геноцид оккупационных войск.

В условиях когда территория Беларуси будет представлять для нас постоянную угрозу, расслабляться нельзя. Но, в настоящее время, это направление для россиян просто суицидальное и они это прекрасно знают, потому могут его использовать так как и использовали с апреля 2022 — для сковывания.