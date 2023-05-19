Любителя "руського миру" поставили на місце на чемпіонаті світу

Угорський фанат прийшов на матч ЧС-2023 з хокею у футболці з написом "росія"

Організатори чемпіонату світу з хокею зажадали від уболівальника зняти футболку під час матчу між збірними Швеції та Угорщини (7:1) у фінському Тампере. З розкладом, прямими трансляціями, результатами та відеооглядами матчів ЧС-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Про це повідомляє прокремлівське видання Р-Спорт. За інформацією джерела, один із уболівальників збірної Угорщини прийшов на гру у білій футболці з написом "росія".

"На білій футболці було написано "росія", але на ній не було логотипу команди", — сказав менеджер з безпеки чемпіонату світу Вілле Кетонен. Організатори зажадали від угорця зняти екіпірування з назвою країни-агресора, і той зробив це. Наголошується, що вболівальник продовжив перегляд гри.

Відеоогляд матчу Угорщина — Швеція

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірні рф та Білорусі від участі у всіх міжнародних турнірах, що проходять під егідою організації. У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24. Чемпіонат світу з хокею проходить у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія) з 12 по 28 травня. Спочатку турнір мав пройти в Санкт-Петербурзі (рф), проте IIHF не дозволила проводити змагання у країні-агресорі.