Венгерский фанат пришел на матч ЧМ-2023 по хоккею в футболке с надписью "россия"

Организаторы чемпионата мира по хоккею потребовали от болельщика снять футболку во время матча между сборными Швеции и Венгрии (7:1) в финском Тампере. С расписанием, прямыми трансляциями, результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Об этом сообщает прокремлевское издание Р-Спорт. По информации источника, один из болельщиков сборной Венгрии пришел на игру в белой футболке с надписью "россия".

"На белой футболке было написано "россия", но на ней не было логотипа команды", – сказал менеджер по безопасности чемпионата мира Вилле Кетонен. Организаторы потребовали от венгра снять экипировку с названием страны-агрессора, и тот сделал это. Отмечается, что болельщик продолжил просмотр игры.

Видеообзор матча Венгрия - Швеция

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные рф и Беларуси от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24. Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге (рф), однако IIHF не разрешила проводить соревнования в стране-агрессоре.