ЧС-2023 з хокею: розклад та результати матчів (відео)

Турнір пройде в Ризі та Тампере

У п’ятницю, 12 травня, у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія) стартує 86-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. Турнір пройде без росіян та білорусів.

З розкладом та результатами всіх матчів ЧС-2023 з хокею можна ознайомитись на офіційному сайті турніру. Змагання розпочнуться з групового етапу, після чого найкращі 4 команди з кожної групи вийдуть у плей-офф. Захищає титул чемпіона світу збірна Фінляндії.

Проморолик ЧС-2023 з хокею

Розклад, результати, відеоогляди матчів ЧС-2023 з хокею

Група A

Турнірне становище команд у групі А на ЧС-2023 з хокею

12 травня

Фінляндія — США. Старт о 16:20

Швеція — Німеччина. Старт о 20:20

13 травня

Франція — Австрія. Старт о 12:20

Угорщина — Данія. Старт о 16:20

Німеччина — Фінляндія. Старт о 20:20

14 травня

США — Угорщина. Старт о 12:20

Франція — Данія. Старт о 16:20

Швеція — Австрія. Старт о 20:20

15 травня

Німеччина — США. Старт о 16:20

Фінляндія — Швеція. Старт о 20:20

16 травня

Данія – Австрія. Старт о 16:20

Франція — Угорщина. Старт о 20:20

17 травня

США — Австрія. Старт о 16:20

Фінляндія — Франція. Старт о 20:20

18 травня

Угорщина — Швеція. Старт о 16:20

Данія — Німеччина. Старт о 20:20

19 травня

Угорщина — Фінляндія. Старт о 16:20

Австрія — Німеччина. Старт о 20:20

20 травня

США — Данія. Старт о 12:20

Австрія — Фінляндія. Старт о 16:20

Швеція — Франція. Старт о 20:20

21 травня

Німеччина — Угорщина. Старт о 16:20

США — Франція. Старт о 20:20

22 травня

Данія — Швеція. Старт о 16:20

Австрія — Угорщина. Старт о 20:20

23 травня

Німеччина — Франція. Старт о 12:20

Швеція — США. Старт о 16:20

Фінляндія — Данія. Старт о 20:20

Група B

Турнірне становище команд у групі В на ЧС-2023 з хокею

12 травня

Словаччина – Чехія. Старт о 16:20

Латвія — Канада. Старт о 20:20

13 травня

Швейцарія — Словенія. Старт о 12:20

Норвегія — Казахстан. Старт о 16:20

Словаччина – Латвія. Старт о 20:20

14 травня

Словенія — Канада. Старт о 12:20

Норвегія — Швейцарія. Старт о 16:20

Чехія — Казахстан. Старт о 20:20

15 травня

Словаччина — Канада. Старт о 16:20

Чехія — Латвія. Старт о 20:20

16 травня

Словенія — Норвегія. Старт о 16:20

Швейцарія — Казахстан. Старт о 20:20

17 травня

Латвія — Норвегія. Старт о 16:20

Канада — Казахстан. Старт о 20:20

18 травня

Чехія — Словенія. Старт о 16:20

Швейцарія — Словаччина. Старт о 20:20

19 травня

Латвія — Словенія. Старт о 16:20

Казахстан — Словаччина. Старт о 20:20

20 травня

Норвегія — Чехія. Старт о 12:20

Канада — Швейцарія. Старт о 16:20

Казахстан — Латвія. Старт о 20:20

21 травня

Словенія — Словаччина. Старт о 16:20

Чехія — Швейцарія. Старт о 20:20

22 травня

Канада — Норвегія. Старт о 16:20

Казахстан — Словенія. Старт о 20:20

23 травня

Словаччина – Норвегія. Старт о 12:20

Канада — Чехія. Старт о 16:20

Швейцарія — Латвія. Старт о 20:20

Плей-офф

25 ТРАВНЯ

Чвертьфінали (два матчі розпочнуться о 16:20, інші два — о 20:20)

27 ТРАВНЯ

Півфінали (час початку матчів — 14:20 та 20:20)

28 ТРАВНЯ

15:20 Матч за 3 місце

20:20 Фінал

Зазначимо, після початку повномасштабної агресії рф проти України Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула від міжнародних турнірів команди росії та Білорусі. Дані збірні пропустять не лише ЧС-2023, а й усі змагання у сезоні 2023/24.

Нагадаємо, збірна України з хокею не зуміла піднятися у класі, посівши друге місце на чемпіонаті світу у дивізіоні IB.