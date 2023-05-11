ЧС-2023 з хокею: розклад та результати матчів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Турнір пройде в Ризі та Тампере
У п’ятницю, 12 травня, у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія) стартує 86-й чемпіонат світу з хокею з шайбою. Турнір пройде без росіян та білорусів.
З розкладом та результатами всіх матчів ЧС-2023 з хокею можна ознайомитись на офіційному сайті турніру. Змагання розпочнуться з групового етапу, після чого найкращі 4 команди з кожної групи вийдуть у плей-офф. Захищає титул чемпіона світу збірна Фінляндії.
Розклад, результати, відеоогляди матчів ЧС-2023 з хокею
Група A
12 травня
Фінляндія — США. Старт о 16:20
Швеція — Німеччина. Старт о 20:20
13 травня
Франція — Австрія. Старт о 12:20
Угорщина — Данія. Старт о 16:20
Німеччина — Фінляндія. Старт о 20:20
14 травня
США — Угорщина. Старт о 12:20
Франція — Данія. Старт о 16:20
Швеція — Австрія. Старт о 20:20
15 травня
Німеччина — США. Старт о 16:20
Фінляндія — Швеція. Старт о 20:20
16 травня
Данія – Австрія. Старт о 16:20
Франція — Угорщина. Старт о 20:20
17 травня
США — Австрія. Старт о 16:20
Фінляндія — Франція. Старт о 20:20
18 травня
Угорщина — Швеція. Старт о 16:20
Данія — Німеччина. Старт о 20:20
19 травня
Угорщина — Фінляндія. Старт о 16:20
Австрія — Німеччина. Старт о 20:20
20 травня
США — Данія. Старт о 12:20
Австрія — Фінляндія. Старт о 16:20
Швеція — Франція. Старт о 20:20
21 травня
Німеччина — Угорщина. Старт о 16:20
США — Франція. Старт о 20:20
22 травня
Данія — Швеція. Старт о 16:20
Австрія — Угорщина. Старт о 20:20
23 травня
Німеччина — Франція. Старт о 12:20
Швеція — США. Старт о 16:20
Фінляндія — Данія. Старт о 20:20
Група B
12 травня
Словаччина – Чехія. Старт о 16:20
Латвія — Канада. Старт о 20:20
13 травня
Швейцарія — Словенія. Старт о 12:20
Норвегія — Казахстан. Старт о 16:20
Словаччина – Латвія. Старт о 20:20
14 травня
Словенія — Канада. Старт о 12:20
Норвегія — Швейцарія. Старт о 16:20
Чехія — Казахстан. Старт о 20:20
15 травня
Словаччина — Канада. Старт о 16:20
Чехія — Латвія. Старт о 20:20
16 травня
Словенія — Норвегія. Старт о 16:20
Швейцарія — Казахстан. Старт о 20:20
17 травня
Латвія — Норвегія. Старт о 16:20
Канада — Казахстан. Старт о 20:20
18 травня
Чехія — Словенія. Старт о 16:20
Швейцарія — Словаччина. Старт о 20:20
19 травня
Латвія — Словенія. Старт о 16:20
Казахстан — Словаччина. Старт о 20:20
20 травня
Норвегія — Чехія. Старт о 12:20
Канада — Швейцарія. Старт о 16:20
Казахстан — Латвія. Старт о 20:20
21 травня
Словенія — Словаччина. Старт о 16:20
Чехія — Швейцарія. Старт о 20:20
22 травня
Канада — Норвегія. Старт о 16:20
Казахстан — Словенія. Старт о 20:20
23 травня
Словаччина – Норвегія. Старт о 12:20
Канада — Чехія. Старт о 16:20
Швейцарія — Латвія. Старт о 20:20
Плей-офф
25 ТРАВНЯ
Чвертьфінали (два матчі розпочнуться о 16:20, інші два — о 20:20)
27 ТРАВНЯ
Півфінали (час початку матчів — 14:20 та 20:20)
28 ТРАВНЯ
15:20 Матч за 3 місце
20:20 Фінал
Зазначимо, після початку повномасштабної агресії рф проти України Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула від міжнародних турнірів команди росії та Білорусі. Дані збірні пропустять не лише ЧС-2023, а й усі змагання у сезоні 2023/24.
Нагадаємо, збірна України з хокею не зуміла піднятися у класі, посівши друге місце на чемпіонаті світу у дивізіоні IB.