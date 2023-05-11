ЧС-2023 з хокею: де і коли дивитись ігри в Україні

Турнір можна буде подивитися на кількох платформах

У п’ятницю, 12 травня, чотирма матчами стартує чемпіонат світу з хокею-2023. З розкладом, результатами, турнірним становищем та відеооглядами всіх ігор турніру можна ознайомитись на сайті "Телеграф"

У прямому ефірі в Україні ігри головного хокейного турніру для збірних покажуть на телеканалах XSPORT, XSPORT+ та на YouTube-каналі XSPORT. З розкладом трансляцій ігор по ТБ можна ознайомитись на офіційному сайті транслятора.

Цього року у якості господарів чемпіонату світу виступлять Латвія та Фінляндія, а ігри пройдуть у Ризі та Тампере відповідно. До речі, фіни минулого року виграли титул, а тепер на домашній арені спробують захистити його. Фінляндія приймає ЧС удесяте, а Латвія — втретє.

Зазначимо, збірні рф та Білорусі відсторонені від усіх турнірів під егідою Міжнародної федерації хокею до закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, збірна України цього року виступала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B, проте не зуміла посісти перше місце у своїй групі, поступившись у очному протистоянні команді Японії.