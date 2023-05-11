ЧМ-2023 по хоккею: где и когда смотреть игры в Украине

Турнир можно будет посмотреть на нескольких платформах

В пятницу, 12 мая, четырьмя матчами стартует чемпионат мира по хоккею-2023. С расписанием, результатами, турнирными раскладами и видеообзорами всех игр турнира можно ознакомиться на сайте "Телеграф"

В прямом эфире в Украине игры главного хоккейного турнира для сборных покажут на телеканалах XSPORT, XSPORT+, а также на YouTube-канале XSPORT. С расписанием трансляций игр по ТВ можно ознакомиться на официальном сайте транслятора.

В этом году в качестве хозяев чемпионата мира выступят Латвия и Финляндия, а игры пройдут в Риге и Тампере соответственно. К слову, финны в прошлом году выиграли титул, а теперь на домашней арене попробуют его защитить. Финляндия принимает ЧМ в десятый раз, а Латвия — в третий.

Отметим, сборные рф и Беларуси отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея до окончания войны в Украине.

Напомним, сборная Украины в этом году выступала на чемпионате мира в дивизионе 1B, однако не сумела занять первое место в своей группе, уступив в очном противостоянии команде Японии.