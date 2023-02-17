Фанат кинув у хокеїстів сома: пояснюємо поведінку вболівальника (відео)

Уболівальники "Нешвілу" шанують традиції

Під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги між "Нешвілл Предаторз" та "Бостон Брюїнз" уболівальник викинув на лід сома. Раніше хокейні фанати викинули на лід близько 67 тисяч м’яких іграшок.

У другому періоді гравці "Нешвілу" проводили атаку. І один із фанатів шпурнув на лід заморожену рибу. Хокеїсти не звернули уваги на сома та продовжили гру.

На жаль, риба не допомогла "Нешвілу", команда розгромно програла — 0:5. Але чому фанат кинув сома? Цьому є просте пояснення. Однак спочатку трохи історії.

Коли "Нешвілл" тільки утворився в 1998 році, більшість уболівальників команди складали фанати "Детройта", які працювали на місцевих заводах і були змушені переїхати в штат Теннессі. Саме ці люди принесли культуру вболівання до міста. А ні для кого не секрет, що у Детройті на лід кидають восьминогів. Ця традиція бере початок з 1952 року, коли кілька хлопців вирішили кинути восьминога на лід на удачу, вважаючи, що вісім щупалець восьминога символізують вісім перемог, необхідних "Детройту" для перемоги у Кубку Стенлі. Команда здобула вісім перемог, і з того часу забобонні вболівальники незмінно кидають молюсків на лід.

2002 року, коли "Детройт" гостював у Нешвіллі, один із глядачів кинув на лід сома. Команда виграла матч – це стало початком нової традиції. Чому сом? Тому що він входить до традиційних страв штату Теннессі.

Нагадаємо, що з клубом НХЛ провів тренування легендарний футбольний воротар Петро Чех. Після завершення футбольної кар’єри він підписав контракт із хокейною командою з Великобританії.