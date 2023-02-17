Фанат бросил в хоккеистов сома: объясняем поведение болельщика (видео)

Болельщики "Нэшвилла" чтят традиции

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Нэшвилл Предаторз" и "Бостон Брюинз" болельщик выбросил на лед сома. Ранее хоккейные фанаты выбросили на лед около 67 тысяч мягких игрушек.

Во втором периода игроки "Нэшвилла" проводили атаку. И один из фанатов швырнул на лед замороженную рыбу. Хоккеисты не обратили внимания на сома и продолжили игру.

Увы, рыба не помогла "Нэшвиллу", команда разгромно проиграла — 0:5. Но почему фанат бросил сома? Этому есть простое объяснение. Однако сначала немного истории.

Когда "Нэшвилл" только образовался в 1998 году, большинство болельщиков команды составляли работавшие на местных заводах фанаты "Детройта", которые были вынуждены переехать в штат Теннесси. Именно эти люди принесли культуру боления в город. А ни для кого не секрет, что в Детройте на лед бросают осьминогов. Эта традиция берет начало с 1952 года, когда несколько парней решили бросить осьминога на лед на удачу, посчитав, что восемь щупалец осьминога символизируют восемь побед, необходимых "Детройту" для победы в Кубке Стэнли. Команда одержала восемь побед, и с тех пор суеверные болельщики неизменно бросают моллюсков на лед.

В 2002 году, когда "Детройт" гостил в Нэшвилле, один из зрителей кинул на лед сома. Команда выиграла матч – это и стало началом новой традиции. Почему сом? Потому что он входит в число традиционных блюд штата Теннесси.

Напомним, что с клубом НХЛ провел тренировку легендарный футбольный вратарь Петр Чех. После завершения футбольной карьеры он подписал контракт с хоккейной командой из Великобритании.