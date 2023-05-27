"Скорбим, что не ушел раньше": в Беларуси "похоронили" Лукашенко (фото)

Хакеры изрядно посмеялись над самопровозглашенным президентом Беларуси

"Киберпартизаны" Беларуси взломали сайт хоккейного клуба "Динамо-Минск", на котором опубликовали некролог александра лукашенко. Накануне сообщалось о плохом состоянии здоров'я диктатора.

Об этом организация сообщила на своем telegram-канале, прикрепив соответствующие скриншоты. Таким образом, хакеры высмеяли любовь диктатора к хоккею.

"Сломали любимую игрушку диктатора. Чтобы напомнить прикорытникам, предателям народа и торговцам совести, что тиран не вечен. Восковой дед тяжело болеет. Мы с вами это знаем. Режим погибнет без вождя. Страна и беларуский народ продолжат жить и после его смерти", — гласит сообщение организации.

Некрологи, которые били размещены на сайте хоккейного клуба:

Напомним, лукашенко приехал к владимиру путину на парад 9 мая, однако прямо во время торжеств скоропостижно вернулся в Минск. Причиной тому, вероятно, стало его плохое самочувствие. В сети обратили внимание, что рука "лидера" была перевязана. В кремле нелепо объяснили отъезд диктатора в Беларусь, а вокруг состояния здоровья лукашенко появились интересные теории.