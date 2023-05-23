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Не было возможности лечиться: лукашенко впервые ответил на слухи о своей болезни

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
александр лукашенко
александр лукашенко

Непризнанный президент Беларуси заявил, что умирать не собирается

Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что информация об ухудшении его здоровья не соответствует действительности и умирать он не собирается.

Об этом он рассказал во время совещания по вопросам здравоохранения в Минске. Фрагмент его выступления приводит telegram-канал "Пул первого", который связывают с пресс-службой лукашенко.

Так на встрече он раскритиковал губернаторов областей за проблемы с медициной в регионах и поручил им навести там порядок, в противном случае он пообещал "никого не жалеть".

"А если вы думаете, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах", — сказал он.

При этом лукашенко намекнул, что у него действительно было временное ухудшение здоровья, которое ему было некогда лечить из-за постоянных поездок.

"Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще со мной мучиться будете очень долго", — добавил диктатор.

Стоит отметить, что признаки недуга у белорусского диктатора были отчетливо заметны на параде в Москве, при этом он даже не остался на обед с главами других стран.

В сети после этого появилось множество теорий о том, что именно случилось с лукашенко, а среди одной из версий фигурировала болезнь сердца.

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#Беларусь #Александр Лукашенко