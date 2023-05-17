"Необъяснимые клинические проявления": российский журналист рассказал, кому мешает лукашенко

Причиной болезни может быть нежелание лукашенко вступать в войну против Украины на стороне россии

После слухов о болезни александра лукашенко, которые появились после его поспешного ухода с парада в москве, стали появляться разные версии. Как рассказал российский журналист Александр Невзоров, у белорусского диктатора инфекционно-аллергический миокардит, но симптомы нетипичные.

Об этом журналист высказался в своем Telegram-канале. По словам Невзорова, ухудшение здоровья лукашенко связано с тем, что он не хочет вступать в войну с Украиной.

Он пообщался с медиками, которые лечат самопровозглашенного белорусского президента. Те наблюдают у него нетипичные симптомы диагностированной болезни.

"Наряду с понятными симптомами, местные и приглашенные медики фиксируют у лукашенко наличие и необъяснимых клинических проявлений, которых не должно быть в случае инфекционно-аллергического миокардита, который ему приписывают. То, что наблюдается у лукашенко, не вписывается ни в какую из стариковских хворей. Инсайд надежный, проверенный, исходит от медиков, которые занимаются Рыгорычем. Разглашать подробности они отказались, блюдут врачебную тайну", — сказал Невзоров.

Также он добавил, что ухудшение состояния здоровья лукашенко может быть связано с нежеланием вступать в войну с Украиной. На сегодняшний день единственный человек, которому мешает белорусский диктатор — это владимир путин. Российский президент дал своему "старому псу" команду фас, то есть вступить в войну с Украиной, однако тот не спешит ее выполнять. Исходя из этого, путин может попытаться заменить лукашенко на более сговорчивого и послушного президента, считает Невзоров.

"Финал предсказуем — песика в таких случаях усыпляют, и заводят другого — такого, кто решится наконец двинуть белорусские полки в Украину. путину позарез надо вступление Белоруссии в войну. Худо-бедно, это какие-то новые тысячи относительно организованных солдат. Другое дело, что эти солдаты могут взбунтоваться еще до перехода границы, о чем прекрасно осведомлен лукашенко. И он делает все, чтобы не вступить в войну", — подытожил журналист.

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