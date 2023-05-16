путин сильно подставил больного лукашенко: журналистка рассказала о проколе диктаторов

Репрессии в Беларуси могут повлиять на то, как жители страны воспримут кончину лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко, который вчера впервые появился на публике после слухов о своей болезни, не намерен добровольно покидать свой пост. Судя по всему, он переболел чем-то серьезным и не смог этого скрыть из-за путинского парада в москве.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала беларусская журналистка, главный редактор издания "Хартыя’97" Наталья Радина. По ее словам, беларусский диктатор намерен держаться за президентское кресло до последнего вздоха, который, исходя из последних событий, может быть близок.

Слухи о болезни лукашенко поползли после того, как ему поплохело на параде 9 мая в москве. Вероятно, самопровозглашенные беларусский президент перенес серьезную болезнь и это можно было бы скрыть от общественности, если бы не приказ путина прибыть на парад в москву. Глава россии подставил своего коллегу и друга, приказав прибыть на торжество, чтобы в очередной раз продемонстрировать лояльность кремлевскому режиму.

То, что в Беларуси будут рады смерти лукашенко — это факт. Открытым остается лишь вопрос о том, как люди будут выражать свою радость смены режима: шумными компаниями на улицах, или тихонько на своих кухнях, чтобы никто ничего не заподозрил.

"Заметно, что ему тяжело разговаривать и даже дышать… Очевидно, что когда лукашенко умрет, вся страна будет пить шампанское. Где именно — на улицах или на кухнях — сказать трудно, ведь размах и жестокость репрессий в РБ с 2020 года выросли в разы, сейчас их смело можно сравнить со сталинскими", — рассказала Наталья Радина.

Больше о том, как белорусы отреагируют на кончину лукашенко и что сейчас со здоровьем диктатора читайте в материале "Беларусь после Лукашенко: кто будет претендовать на место диктатора и как это отразится на Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на видео с выступление лукашенко заметили некоторые странности. У пользователей сети сомнения вызвал голос беларусского диктатора и его внешний вид — уж больно он похож на восковую фигуру.