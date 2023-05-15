У лукашенко испугались сбитых в россии самолетов и вертолетов: войска переведены на "особый режим"

александр лукашенко сообщил, что армия Беларуси находится в повышенной боевой готовности

В Беларуси испугались сбитых в Брянской области воздушных суден и ввели режим повышенной готовности в армии. По словам александра лукашенко, это очень настораживающие факторы, на которые в Беларуси не могут не отреигировать.

Об этом самопровозглашенный глава Беларуси заявил во время совещания с военными в понедельник, 15 мая, передает "Медуза". Отметим, что перед этим совещанием лукашенко не появлялся на публике практически неделю.

Беларусский диктатор отметил, что обстановка с безопасностью в республике сейчас не критическая, однако есть "настораживающие факторы". С момента сбития двух самолетов и двух вертолетов в Брянской области россии, Беларусь вынуждена была ввести режим повышенной готовности.

"Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие. Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска", — сказал лукашенко.

Отметим, что самопровозглашенный беларусский президент не появлялся на публике с 9 мая. На параде в москве ему поплохело и с тех пор о состоянии его здоровья ничего не сообщалось. Из-за исчезновения лукашенко в прессе появились слухи о его болезни, которые, по всей видимости, он решил нарушить своим появлением на совешании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети заметили странную деталь во время совещания лукашенко с силовиками. У него по-прежнему перевязана рука, как это было и во время парада в москве. Причины до сих пор остаются неизвестными.