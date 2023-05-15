Пока живой: белорусские СМИ показали лукашенко, на фото есть интересная деталь

Беларусский "лидер" в военной форме появился на публике

На фоне слухов о серьезной болезни самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко в сети была опубликована его фотография, которая была якобы сделана сегодня, 15 мая.

Фото лукашенко опубликовал близкий к пресс-службе "лидера" телеграм-канал "Пул Первого". Согласно его информации, диктатор сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

"Заслушивает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.

На этом кадре можно заметить, что у лукашенко по-прежнему перевязана рука. Эту же деталь подмечали и во время визита"президента" на путинский парад в москве 9 мая. Тогда, по информации некоторых СМИ, беларусский "лидер" не дождавшись окончания празднования отправился в Минск, а в аэропорт его якобы сопровождала скорая помощь. После этого по сети поползли слухи о болезни лукашенко.

Отметим, что вскоре в кремле заявили, что путинский коллега срочно вернулся в Беларусь якобы из-за того, что у него было запланировано мероприятие в Минске. А еще через время в Госдуме рф все же подтвердили, что у лукашенко таки есть проблемы со здоровьем.

Беларусские СМИ после странного поведения "лидера" на параде заявили о том, что у он был болен еще до приезда в москву. За несколько дней до мероприятия "президент" охрип. Также у него была перевязана рука, что может говорить об оставшемся на ней катетере после капельниц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ назвали возможный диагноз александра лукашенко.