Поки живий: білоруські ЗМІ показали лукашенка, на фото є цікава деталь

Білоруський "лідер" у військовій формі з’явився на публіці

На тлі чуток про серйозну хворобу самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка в мережі було опубліковано його фотографію, яка була нібито зроблена сьогодні, 15 травня.

Фото лукашенко опублікував близький до пресслужби "лідера" телеграм-канал "Пул Першого". За його інформацією, диктатор сьогодні працює у центральному командному пункті ВПС та військ ППО.

"Заслуховує доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

На цьому кадрі можна помітити, що у лукашенка, як і раніше, перев’язана рука. Цю ж деталь помічали й під час візиту "президента" на путінський парад у москві 9 травня. Тоді, за інформацією деяких ЗМІ, білоруський "лідер", не дочекавшись закінчення святкування, вирушив до Мінська, а в аеропорт його нібито супроводжувала швидка допомога. Після цього по мережі поповзли чутки про хворобу лукашенка.

Зазначимо, що незабаром у кремлі заявили, що путінський колега терміново повернувся до Білорусі нібито через те, що у нього був запланований захід у Мінську. А ще через час у Держдумі рф все ж таки підтвердили, що у лукашенка таки є проблеми зі здоров’ям.

Білоруські ЗМІ після дивної поведінки "лідера" на параді заявили про те, що він був хворий ще до приїзду до москви. За кілька днів до заходу "президент" охрип. Також у нього була перев’язана рука, що може говорити про катетер, що залишився на ній, після крапельниць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ назвали можливий діагноз олександра лукашенка.