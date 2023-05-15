У лукашенка злякалися збитих у росії літаків і гелікоптерів: війська переведені на "особливий режим"

олександр лукашенко повідомив, що армія Білорусі перебуває у підвищеній бойовій готовності

У Білорусі злякалися збитих у Брянській області повітряних суден та запровадили режим підвищеної готовності в армії. За словами олександра лукашенка, це дуже насторожуючі фактори, на які в Білорусі не можуть не відреагувати.

Про це самопроголошений глава Білорусі заявив під час наради з військовими у понеділок, 15 травня, повідомляє "Медуза". Зазначимо, що перед цією нарадою лукашенко не з’являвся на публіці майже тиждень.

Білоруський диктатор зазначив, що обстановка з безпекою в республіці зараз не критична, проте є фактори, що "насторожують". З моменту збиття двох літаків та двох вертольотів у Брянській області росії Білорусь змушена була ввести режим підвищеної готовності.

"Давайте подивимося на те, що відбувається навколо нашої країни, насамперед у повітрі. Ми дуже часто обговорюємо питання безпеки нашої держави, особливо в повітряному просторі. Як я бачу, зараз ситуація у нас не критична. Проте чинники насторожують. Три доби після подій поряд з нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми змушені були на це реагувати. З того часу ми перебуваємо в більш підвищеній готовності — наші війська", — сказав лукашенко.

Зазначимо, що самопроголошений білоруський президент не з’являвся на публіці з 9 травня. На параді в москві йому погано і з того часу про стан його здоров’я нічого не повідомлялося. Через зникнення лукашенка в пресі з’явилися чутки про його хворобу, які, мабуть, він вирішив порушити своєю появою на раді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі помітили дивну деталь під час наради лукашенка із силовиками. У нього, як і раніше, перев’язана рука, як це було і під час параду в москві. Причини досі залишаються невідомими.