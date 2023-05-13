У небі над Польщею помітили несподіваного "гостя" з Білорусі: Варшава вже відреагувала
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З Білорусі до Польщі залетів невстановлений повітряний об’єкт
На територію Польщі з боку Білорусі залетів повітряний об’єкт. Найімовірніше, це був аеростат для спостереження.
Про це 13 травня повідомили у Міністерстві оборони Польщі.
Невідомий повітряний об’єкт зафіксував Центр повітряних операцій Польщі.
"Радіолокаційний контакт з об’єктом було втрачено поблизу Рипіна", — повідомили в міністерстві.
На пошук об’єкта вирушили сили територіальної оборони.
Як заявив глава Сил територіальної оборони майор Вітольд Сура, його підопічні вже перебувають у районі можливого падіння повітряного об’єкту. Якщо його не вдасться знайти, то на місцевості можуть розгорнути додаткові сили.
"Наша група вже працює на околицях Рипіна", — додав Сура.
При цьому поки що залишається неясним, чи аеростат впав, чи повернувся на територію Білорусі.
Раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці квітня у Польщі, у лісі біля Бидгоща, випадково виявили фрагмент ракети, що стирчав із землі. Технологічний інститут ВПС Польщі в ході дослідження встановив, що це уламки російської крилатої авіаційної ракети рХ-55.