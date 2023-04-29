У Польщі принизили російських дипломатів, у москві вже "палає"

У рф обіцяють запам'ятати цей інцидент надовго

Представники влади Варшави спільно зі співробітниками поліції прибули до будівлі школи при російському посольстві та почали виламувати двері після відмови відчинити. Зламавши хвіртку і, проникнувши на територію закладу, польська влада ланцюгом із замком заблокувала ворота. У росії вже встигли відреагувати на спроби польської мерії виселити співробітників закладу.

Як у суботу, 29 квітня, повідомляють "ріа новини", це було зроблено для того, аби з приміщення, що належить посольству росії, не можна було вивезти майно.

Своєю чергою російська сторона вже встигла різко відреагувати на те, що сталося у Варшаві.

Зокрема, глава росспівробітництва євген примаков завив, що "росія назавжди запам'ятає той день, коли представники мерії Варшави у супроводі поліції прибули до будівлі школи при посольстві рф і почали ламати двері після відмови відчинити". Про це написав проросійський Telegraм-канал "раньше всех. ну почти".

Водночас, як повідомляє Nexta live, російський посол у Польщі сергій андрєєв додав, що "москва заявить протест із цього приводу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у Польщі виявили уламки ймовірно ракети "повітря-земля" з написами, що були зроблені російською мовою.