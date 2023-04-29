В россии обещают запомнить этот инцидент надолго

Представители властей Варшавы совместно с сотрудниками полиции прибыли в здание школы при российском посольстве и начали выламывать двери после отказа открыть. Сломав калитку и, проникнув на территорию заведения, польские власти цепью с замком заблокировали ворота. В россии уже успели отреагировать на попытки польской мэрии выселить сотрудников учрежления.

Как в субботу, 29 апреля, сообщают "риа новости", это было сделано для того, чтобы из помещения, принадлежащего посольству рф, нельзя было вывезти имущество.

В свою очередь российская сторона уже успела резко отреагировать на произошедшее в Варшаве.

В частности, глава россотрудничества евгений примаков заявил, что "россия навсегда запомнит тот день, когда представители мэрии польской столицы в сопровождении полиции прибыли в здание школы при посольстве рф и начали ломать двери после отказа открыть". Об этом написал пророссийский Telegraм-канал "ранее всех. ну почти".

В то же время, как сообщает Nexta live, российский посол в Польше сергей андреев добавил, что "москва заявит протест по этому поводу".

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в Польше обнаружили обломки предположительно ракеты "воздух-земля" с надписями, сделанными на русском языке.