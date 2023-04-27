Ракета з написами російською: у Польщі знайшли таємничі уламки

На місці події наразі працюють експерти

На території Польщі, де у листопаді 2022 року впали дві ракети, знайшли уламки "невпізнаного воєнного об'єкта". У ЗМІ вже шириться інформація про те, що мова йде про уламки ракети типу "повітря-земля".

Інформацію про знахідку у четвер, 27 квітня, вже встигли підтвердити й у Міністерстві оборони Польщі. На своїй сторінці у Twitter польське оборонне відомство зазначило, що уламки було виявлено неподалік міста Замостя, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща.

Уламки ракети були виявлені неподалік від кордону Польщі з Україною

"Ситуація не загрожує безпеці мешканців. Місце досліджують співробітники поліції, військкомату та сапери", — йдеться у повідомленні.

За словами міністра юстиції Польщі Збігнєва Зебро, місце пригоди зараз оглядають експерти.

"Військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об'єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща. Окрім прокуратури, місце пригоди оглядають військові експерти, поліція, військова поліція та представники SKW", — написав він у своєму Twitter.

Водночас польське видання RMF FM, посилаючись на власні джерела, повідомило, що невідомий об'єкт, знайдений поблизу Замостя є, ймовірно, ракетою класу "повітря-земля".

Також зазначається, що на виявлених уламках, в яких відсутня бойова частина, нібито є написи російською мовою, що може свідчити про те, що це снаряд радянського виробництва.

Нагадаємо, що восени 2022 року, під час масштабного ракетного удару по Україні у Польщі впала одна з ракет, що спричинило загибель двох місцевих жителів. Після чого на Заході заявили, що снаряд може належати саме росії.