У Польщі впала російська ракета — експерти зробили тривожний висновок

Ракета могла залетіти на територію Польщі під час ракетного удару по Україні у грудні минулого року

Наприкінці квітня у Польщі, у лісі біля Бидгоща, місцевий житель випадково виявив фрагмент ракети, що стирчав із землі. Технологічний інститут ВПС Польщі дійшов попередніх висновків, що це уламки російської крилатої авіаційної ракети рХ-55.

Про це повідомила польська радіостанція RMF-24.

Такі ракети використовує рф під час обстрілів території України. На озброєнні чи зберіганні польської армії ракет такого типу немає. Ракета Х-55 здатна нести ядерний заряд і з великою ймовірністю вона прилетіла на територію Польщі з боку східного кордону.

Журналісти нагадали масований обстріл України росією в середині грудня, коли для атаки використовувалися бомбардувальники Су-34, які дислокувалися в білорусі.

"Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, що залетів у Польщу з білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети", — йдеться у статті.

Фахівці продовжують вивчення уламків ракети і по його завершенню нададуть остаточний експертний висновок.

Х-55 — радянська і російська стратегічна авіаційна крилата ракета, розроблена в кінці 1970-х — початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників. Летить на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах із огинанням рельєфу місцевості. Призначена для застосування проти стаціонарних наземних цілей із відомими координатами. Носіями Х-55 є стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160.

Як повідомляв "Телеграф", Польща планує створити "центр HIMARS", де обслуговуватимуть та вироблятимуть HIMARS не тільки для власних потреб, а й для інших європейських країн.