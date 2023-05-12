Литва слідом за Польщею зазіхнула на назву російського Калінінграда: як хочуть перейменувати

У Литві вважають, що настав час позбавлятися радянської спадщини

У Литві, слідом за Польщі, мають намір перейменувати Калінінградську область росії, яка межує з країною. Литовські депутати закликають відмовитись від використання чужих назв.

Про це повідомляє видання LRT. За словами Вілюса Семешка та Паула Кузьміцкена, нинішня назва Калінінградської області виникла внаслідок "агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни".

Депутати нагадали, що за часів СРСР кілька міст у росії назвали на честь революціонера-більшовика Михайла Калініна після того, як той помер. Один із них був колишній Кенігсберг, який зараз називають Калінінградом. Пауле Кузьміцкене, який є головою парламентської Комісії з питань історичної пам’яті держави та боротьби за свободу, зазначив, що русифікація назви регіону мала одну мету — показати її приналежність до москви. Однак зараз настав час відмовлятися від радянської спадщини.

"Нам давно настав час відмовитися від радянської спадщини і не забруднювати нашу державну мову чужорідними тілами. Ми солідарні з нашими польськими сусідами і закликаємо не використовувати в литовській мові нав’язані нам штучні назви", – підтримав колегу депутат Семешко.

Замінити назву Калінінграда пропонують на Караляучюс, що литовською означає те саме, що й Кенінсберг.

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