В Литве считают, что пришло время избавляться от советского наследия

В Литве, вслед за Польше, намерены переименовать Калининградскую область россии, которая граничит со страной. Литовские депутаты призывают отказаться от использования чужих названий.

Об этом сообщает издание LRT. По словам Вилюса Семешко и Паула Кузьмицкена, нынешнее название Калининградской области возникло в результате "агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны".

Депутаты напомнили, что во времена СССР несколько городов в россии назвали в честь революционера-большевика Михаила Калинина после того, как тот скончался. Один из них был бывший Кенигсберг, который сейчас называют Калининградом. Пауле Кузьмицкене, который является главой парламентской Комиссии по вопросам исторической памяти государства и борьбы за свободу, отметил, что русификация названия региона преследовала одну цель — показать его принадлежность москве. Однако сейчас настала пора отказываться от советского наследия.

"Нам давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык чужеродными телами. Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – поддержал коллегу депутат Семешко.

Заменить название Калининграда предлагают на Караляучюс, что на литовском означает то же самое, что и Кенинсберг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что главарь террористической "днр" захотел переименовать Донецк. Город будут называть Сталино три дня в году.