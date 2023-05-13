В небе над Польшей заметили неожиданного "гостя" из Беларуси: Варшава уже отреагировала

Из Беларуси в Польшу залетел неустановленный воздушный объект

На территорию Польши со стороны Беларуси залетел воздушный объект. Скорее всего, это был наблюдательный аэростат.

Об этом 13 мая сообщили в Министерстве обороны Польши.

Неопознанный воздушный объект зафиксировал Центр воздушных операций Польши.

"Радиолокационный контакт с объектом был потерян вблизи Рыпина", – сообщили в министерстве.

На поиск объекта отправились силы территориальной обороны.

Как заявил глава Сил территориальной обороны майор Витольд Сура, его подопечные уже находятся в районе вероятного падения воздушного объекта. Если его не получится найти, то на местности могут развернуть большие сил.

"Наша группа уже работает в окрестностях Рыпина", – добавил Сура.

При этом пока остается неясным, упал ли аэростат или вернулся на территорию Беларуси.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в конце апреля в Польше, в лесу возле Быдгоща, случайно обнаружили фрагмент ракеты, торчавший из земли. Технологический институт ВВС Польши в ходе исследования установил, что это были обломки российской крылатой авиационной ракеты рХ-55.