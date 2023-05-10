В Польше упала российская ракета - эксперты сделали тревожный вывод

Ракета могла залететь на территорию Польши во время ракетного удара по Украине в декабре прошлого года

В конце апреля в Польше, в лесу возле Быдгоща, местный житель случайно обнаружил фрагмент ракеты, торчавший из земли. Технологический институт ВВС Польши пришел к предварительным выводам, что это — обломки российской крылатой авиационной ракеты рХ-55.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF 24.

Такие ракеты использует рф во время обстрелов территории Украины. На вооружении или хранении польской армии ракет такого типа нет. Ракета Х-55 способна нести ядерный заряд и с большой долей вероятности, она прилетела на территорию Польши со стороны восточной границы.

Журналисты напомнили массированный обстрел Украины россией в середине декабря, когда для атаки использовались бомбардировщики Су-34, дислоцировавшиеся в беларуси.

"Из-за появления многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34 вблизи воздушного пространства НАТО боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. На радарах наших служб попал объект, залетевший в Польшу из беларуси. Польские службы отследили объект, но потеряли его из виду под Быдгощем. Это произошло примерно в двух километрах от места, где в конце апреля случайно обнаружили остатки ракеты", — сказано в статье.

Специалисты продолжают изучение обломков ракеты и по его завершению предоставят экспертное заключение.

Х-55 — советская и российская стратегическая авиационная крылатая ракета, разработанная в в конце 1970-х — начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков. Летит на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стационарных наземных целей с известными координатами. Носителями Х-55 являются стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160.

Как сообщал "Телеграф", Польша планирует создать "центр HIMARS", где будут обслуживать и производить HIMARS не только для собственных нужд, но и для других европейских стран.