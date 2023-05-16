"Должны быть хорошо подготовлены": Тихановская обратилась к белорусам из-за слухов о болезни лукашенко

Оппозиционерка призвала не допустить вмешательства россии

Оппозиционные белорусские политики и граждане из-за информации о болезни диктатора александра лукашенко должны быть готовыми к любому развитию событий.

Об этом написала в своем Twitter лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"О состоянии здоровья диктатора лукашенко ходит много слухов. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию", — написала она.

Она отметила, что речь идет о возвращении Беларуси на путь демократии и предотвращению вмешательства россии.

Кроме того, Тихановская также отметила, что международному сообществу также стоит быть готовыми к быстрым и активным действиям.

Стоит отметить, что признаки недуга у лукашенко были отчетливо заметны на параде в Москве, при этом он даже не остался на обед с главами других стран.

В сети после этого появилось множество теорий о том, что именно случилось с лукашенко, а среди одной из версий фигурировала болезнь сердца. При том, информацию о болезни косвенно подтвердили в россии.

Примечательно, что после 9 мая лукашенко не появлялся на публике вплоть до 15 мая, когда он посетил центр ВВС и ПВО. Однако в сети после этого обратили внимание, что его состояние оставляет желать лучшего.