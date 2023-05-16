"Маємо бути добре підготовлені": Тихановська звернулася до білорусів через чутки про хворобу лукашенка

Опозиціонерка закликала не допустити втручання росії

Опозиційні білоруські політики та громадяни через інформацію про хворобу диктатора олександра лукашенка мають бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Про це написала у своєму Twitter лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Про стан здоров’я диктатора лукашенка ходить багато чуток. Для нас це означає лише одне: ми маємо бути добре підготовлені до будь-якого сценарію", — написала вона.

Вона зазначила, що йдеться про повернення Білорусі на шлях демократії та запобігання втручанню росії.

Крім того, Тихановська також зазначила, що міжнародній спільноті також варто бути готовими до швидких та активних дій.

Варто зазначити, що ознаки недуги у лукашенка були чітко помітні на параді в Москві, при цьому він навіть не залишився на обід із главами інших країн.

У мережі після цього з’явилося багато теорій про те, що саме трапилося з лукашенком, а серед однієї з версій фігурувала хвороба серця. При цьому інформацію про хворобу побічно підтвердили в росії.

Примітно, що після 9 травня лукашенко не з’являвся на публіці аж до 15 травня, коли він відвідав центр ВПС та ППО. Однак у мережі після цього звернули увагу, що його стан залишає бажати кращого.