"Мавзолей ще не почали будувати?" На записі виступу лукашенка виявили цікавий момент

Користувачі мережі звернули увагу на цікаві деталі з нового відео

Білоруський диктатор олександр лукашенко на тлі чуток про його тяжку хворобу вперше з 9 травня з’явився на публіці, однак у мережі вже помітили дивності.

Як видно на кадрах, оприлюднених telegram-каналом "Пул першого", який пов’язують із пресслужбою лукашенка, він побував у "центральному командному пункті ВПС та ППО".

За його словами, через збиття чотирьох російських літальних апаратів у російській Брянській області йому необхідно було подивитися, що відбувається у повітряному просторі навколо Білорусі.

" Як я бачу, зараз обстановка у нас не критична. Але, проте, фактори, що насторожують ", — сказав він.

Варто зазначити, що на кадрах чути, що голос лукашенка був більш хрипким, ніж звичайно, а також помітно, що диктаторові важко дихати, що не залишилося поза увагою користувачів мережі.

Тим часом у мережі пожартували про неважливий зовнішній вигляд лукашенка, зазначивши, що той добре послужив би новим експонатом у музеї воскових фігур.

Також цікавим моментом є те, що на цій зустрічі лукашенко сидів на непримітному стільці, в той час, як люди навколо нього розташувалися у великих кріслах.

Варто зазначити, що ознаки недуги у лукашенка були чітко помітні на параді в Москві, при цьому він навіть не залишився на обід із главами інших країн.

У мережі після цього з’явилося безліч теорій про те, що саме трапилося з лукашенком, а серед однієї з версій фігурувала хвороба серця. При цьому інформацію про хворобу опосередковано підтвердили в росії.