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"Мавзолей еще не начали строить?" На записи выступления лукашенко обнаружили любопытный момент

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
александр лукашенко
александр лукашенко

Пользователи сети обратили внимание на любопытные детали с нового видео

Беларусский диктатор александр лукашенко на фоне слухов о его тяжелой болезни впервые с 9 мая появился на публике, однако в сети уже заметили неладное.

Как видно на кадрах, обнародованных telegram-каналом "Пул первого", который связывают с пресс-службой лукашенко, он побывал в "центральном командном пункте ВВС и ПВО".

По его словам, из-за сбития четырех российских летательных аппаратов в российской Брянской области, ему необходимо было посмотреть, что происходит в воздушном пространстве вокруг Беларуси.

"Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но, тем не менее, факторы настораживающие", — сказал он.

Стоит отметить, что на кадрах слышно, что голос лукашенко был более хриплым чем обычно, а также заметно, что диктатору тяжело дышать, что не осталось без внимания пользователей сети.

Тем временем в сети пошутили о неважном внешнем виде лукашенко, отметив, что тот хорошо бы послужил новым экспонатом в музее восковых фигур.

Также любопытным моментом является то, что на этой встрече лукашенко сидел на непримечательном стуле, в то время, как люди вокруг него расположились в больших креслах.

Стоит отметить, что признаки недуга у лукашенко были отчетливо заметны на параде в Москве, при этом он даже не остался на обед с главами других стран.

В сети после этого появилось множество теорий о том, что именно случилось с лукашенко, а среди одной из версий фигурировала болезнь сердца. При том, информацию о болезни косвенно подтвердили в россии.

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#Беларусь #Александр Лукашенко