путін сильно підставив хворого лукашенка: журналістка розповіла про прокол диктаторів

Репресії в Білорусі можуть вплинути на те, як жителі країни сприймуть смерть лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який учора вперше з’явився на публіці після чуток про свою хворобу, не має наміру добровільно залишати свою посаду. Зважаючи на все, він перехворів на щось серйозне і не зміг цього приховати через путінський парад у Москві.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла журналістка, головний редактор видання "Хартія’97" Наталія Радіна. За її словами, білоруський диктатор має намір триматися за президентське крісло до останнього подиху, який, виходячи з останніх подій, може бути близьким.

Чутки про хворобу лукашенка поповзли після того, як йому стало погано на параді 9 травня у москві. Ймовірно, самопроголошений білоруський президент переніс серйозну хворобу і це можна було б приховати від громадськості, якби не наказ путіна прибути на парад до москви. Глава росії підставив свого колегу та друга, наказавши прибути на урочистість, щоб вкотре продемонструвати лояльність до кремлівського режиму.

Те, що в Білорусі будуть раді смерті лукашенка, — це факт. Відкритим залишається лише питання про те, як люди висловлюватимуть свою радість зміни режиму: галасливими компаніями на вулицях, або тихенько на своїх кухнях, щоб ніхто нічого не запідозрив.

"Помітно, що йому важко розмовляти і навіть дихати... Очевидно, що коли лукашенко помре, вся країна питиме шампанське. Де саме — на вулицях чи кухнях — сказати важко, адже розмах і жорстокість репресій у РБ з 2020 року зросли в рази, зараз їх сміливо можна порівняти зі сталінськими", – розповіла Наталія Радіна.

Більше про те, як білоруси відреагують на смерть лукашенка і що зараз зі здоров’ям диктатора читайте у матеріалі "Білорусь після Лукашенка: хто претендуватиме на місце диктатора і як це вплине на Україну".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на відео з виступом лукашенка помітили деякі дивацтва. У користувачів мережі сумніви викликав голос білоруського диктатора і його зовнішній вигляд — надто вже він схожий на воскову фігуру.