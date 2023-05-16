Беларусь после Лукашенко: кто будет претендовать на место диктатора и как это отразится на Украине

Есть ли у белорусской оппозиции шансы на победу над диктаторским режимом

Загадочное исчезновение Александра Лукашенко после парада 9 мая в Москве породило немало слухов о состоянии здоровья самопровозглашенного президента Беларуси. Несмотря на то, что через неделю диктатор все же появился на публике, в информационном пространстве активно обсуждают вероятные сценарии развития событий при внезапной смерти главы Республики.

Как отреагируют белорусы на кончину Лукашенко, кто будет претендовать на его место и что это значит для Украины, — в материале "Телеграфа".

Диктатор остается у власти, но его смерти ждут миллионы

Информацию о том, что у Лукашенко проблемы со здоровьем, подтвердил первый заместитель председателя комитета Госдумы рф по делам СНГ Константин Затулин.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не COVID. Просто человек заболел. Наверное, нуждается в определенном отдыхе", – цитируют чиновника российские СМИ.

По данным же заместителя председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, у Лукашенко вероятно проблемы с коленным суставом, который "требует оперативного решения", и с позвоночником. Кроме того, ссылаясь на собственные источники, Латушко предположил, что непризнанный президент страдает инфекционно-аллергическим миокардитом.

Каким бы ни был реальный диагноз диктатора, можно констатировать, что он достаточно серьезный, ведь заставил Лукашенко не только срочно покинуть Москву в разгар "сакрального" для кремля праздника, но и проигнорировать ряд официальных событий у себя на родине. Кроме того, кадры первой после "больничного" появления политика на публике вызвали немало вопросов у пользователей соцсетей, а сам он выглядел на фотографиях и видео довольно странно.

По словам известной белорусской журналистки, главного редактора издания "Хартыя’97" Натальи Радиной, Лукашенко не собирается уходить с должности добровольно и будет держаться за свое кресло до последнего вздоха, однако состояние его здоровья явно оставляет желать лучшего.

"Заметно, что ему тяжело разговаривать и даже дышать. Он чем-то переболел, но это можно было бы скрыть, если бы не приказ путина прибыть на парад, чтобы продемонстрировать свою лояльность кремлевскому режиму. Очевидно, что когда Лукашенко умрет, вся страна будет пить шампанское. Где именно — на улицах или на кухнях — сказать трудно, ведь размах и жестокость репрессий в РБ с 2020 года выросли в разы, сейчас их смело можно сравнить со сталинскими", — говорит Наталья Радина в комментарии "Телеграфу".

В таких условиях организованные протесты в Беларуси просто невозможны. В последние три года силовики буквально ежедневно арестовывают противников режима Лукашенко и по состоянию на сегодня в Республике насчитывается от 8 до 10 тысяч политических заключенных, еще сотни тысяч белорусов были вынуждены уехать из страны.

Более того, никаких представителей демократических и прозападных сил в белорусском правительстве нет. Наталья Радина подчеркивает: вся власть в стране сконцентрирована в руках хунты, которая абсолютно не субъектна. За время пребывания у власти она планомерно устраняла всех думающих патриотов страны из государственных структур.

"После смерти Лукашенко ничего не изменится, ведь система останется той же, и режим, держащийся исключительно на штыках и репрессивной машине, будет продолжать получать мощную поддержку со стороны кремля. Реальные изменения в Беларуси возможны в результате победы Украины в войне с рф. Когда в Москве начнется разрушение путинского режима, в Минске в тот же миг посыплется лукашенковский, и это станет началом освобождения Беларуси и прихода к власти демократических сил", — говорит Наталья Радина.

Кто заменит Лукашенко

В последние 20 лет россия постепенно превращала Беларусь в своего сателлита и, стоит отметить, достигла в этом больших успехов. С началом полномасштабной войны с Украиной Лукашенко стал не только одним из немногих мировых лидеров, продолжающих политическое и экономическое сотрудничество с Путиным, но и единственным, кто добровольно и открыто предоставляет территорию своей страны для террористических нужд вооруженных сил рф.

Предположить, что кремль легко откажется от столь существенного влияния на правительство РБ, особенно в разгар войны, просто невозможно. В случае смерти белорусского диктатора, рф сделает все, чтобы его кресло занял человек, который заслужил уважение и имеет влияние в окружении Лукашенко и управленческой структуре в целом, и при этом максимально лоялен к путинскому режиму, уверен кандидат политических наук Алексей Буряченко.

По словам эксперта, вероятнее всего, это будет представитель силовых структур – армии или спецслужб, ведь во время войны Беларусь играет важную роль для россии и полагаться на гражданского кремль не станет.

"Интересно, что кандидат от действующего правительства Беларуси должен будет соответствовать тем же критериям, но не для "подмахивания" россии, а наоборот — чтобы иметь возможность противостоять российским спецслужбам и все же сохранить остатки субъектности и независимости от москвы после смерти Лукашенко", — объясняет политолог в комментарии "Телеграфу".

Одной из главных особенностей диктаторских режимов есть то, что вся система власти построена на безграничных возможностях одного человека, альтернативы которому быть не может. Поэтому рассчитывать на то, что Александр Лукашенко заранее выберет преемника, которому в дальнейшем передаст свой пост, не стоит.

"Скорее всего, такого человека не существует в принципе или его тщательно скрывают. В противном случае появление альтернативы Лукашенко расшатывало бы кресло под ним и разрушало выстроенную им систему власти", — говорит Алексей Буряченко.

Относительно оппозиционных кандидатов эксперт отмечает: у главной конкурентки Лукашенко на президентских выборах 2020 года Светланы Тихановской есть политические перспективы, однако для противостояния действующему режиму сил у оппозиции недостаточно. В то же время, учитывая значимость Беларуси для безопасности Европы, в случае политической дестабилизации в Республике Запад будет прилагать максимум усилий для поддержки демократических сил и консолидации вокруг них всей белорусской оппозиции.

Стоит отметить, что на фоне слухов о состоянии здоровья диктатора Тихановская призвала "готовиться к любому сценарию".

Согласно Конституции РБ, претендовать на пост президента в случае внезапной смерти Александра Лукашенко может председатель Совета Республики Наталья Кочанова, однако, по словам журналистки Натальи Радиной, этот кандидат является полностью техническим.

"Она является безопасным вариантом преемника для живого Лукашенко. Собственно, именно поэтому он и назначил ее на эту должность. В случае его смерти руководить государством она не сможет, силовики никогда ей не присягнут. Другое дело — секретарь Совета безопасности РБ, уроженец россии и ставленник кремля Александр Вольфович. Этот человек ведет прямые переговоры с окружением путина и именно его называют одной из самых приемлемых для действующего режима кандидатур", — говорит Наталья Радина.

Как смена власти в Беларуси повлияет на ход войны в Украине

Одной из многочисленных роковых ошибок Владимира Путина в подготовке к полномасштабной войне с Украиной стал расчет на военную поддержку со стороны Беларуси. Когда кремлевский диктатор понял, что "взять Киев" не выйдет ни через три дня, ни через три месяца, он начал давить на белорусского коллегу для присоединения армии РБ к оккупационным войскам россии. Однако, судя по всему, получил отказ.

Предоставление остатков советской техники, военных баз для учений и аэродромов для запуска ракет по Украине — это все, на что кремлю удалось "продавить" главу Беларуси.

Стоит отметить, что именно этот акт неповиновения Лукашенко стал поводом для подозревания россии в попытке устранить нелегитимного президента РБ от власти путем возможного отравления во время парада 9 мая.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, если новый лидер Беларуси примет решение о присоединении к войне на стороне рф, военные будут вынуждены подчиниться ему.

"Какие бы настроения ни господствовали в обществе, у любой армии есть достаточно сильный репрессивный аппарат, который эффективно борется с подобными проявлениями неповиновения. Если будет отдан соответствующий приказ, армия РБ выполнит его", — говорит экс-военный в комментарии "Телеграфу".

В то же время, если на фоне политической дестабилизации из-за смерти диктатора белорусы снова массово выйдут на улицы и это будет иметь мощный эффект, армия может и не остаться в подчинении сегодняшних командиров, отмечает эксперт. В таком случае оппозиция получит второй шанс на свержение режима, Украина — значительное облегчение на фронте, а россия терпит сокрушительное поражение.

"Сегодня присутствие российских войск в Беларуси настолько мизерно, что армия РБ может их нейтрализовать, а силовики — воспользоваться возможностью получить гарантии безопасности, перейдя на сторону народа. Открыть второй фронт с Беларусью россия не сможет — у нее элементарно нет достаточного количества войск для этого — все либо в Украине, либо готовятся зайти в Украину", — объясняет военный эксперт.

Таким образом, если к власти в Беларуси придут оппозиционные силы, которые положат начало демократическим изменениям в Республике и полному выходу из-под влияния рф, Украина получит своего рода гарантии безопасности и сможет почти вдвое усилить свои войска на линии фронта за счет снятия основной массы войск с северной границы. При таких условиях у армии рф не останется другого варианта, кроме капитуляции.