Кто возглавит Беларусь после лукашенко: эксперты оценили шансы трех главных кандидатов

Не у всех кандидатов есть хорошие шансы занять пост главы Беларуси

На фоне слухов о болезни диктатора александра лукашенко разговоры о том, кто может занять его место в случае смерти, активировались далеко за пределами Беларуси.

Такое мнение "Телеграфу" высказал кандидат политических наук Алексей Буряченко, который отметил, что общей чертой диктатур является то, что они удерживаются на безграничных возможностях одного человека. Поэтому рассчитывать на то, что лукашенко заранее выберет себе преемника явно не стоит.

"Скорее всего, такого человека не существует в принципе или его тщательно скрывают", — отметил он.

Буряченко убежден, что если бы такой человек существовал, то он бы расшатывал кресло под лукашенко и разрушал бы выстроенную систему.

Оппозиционные же силы, говорит он, не имеют достаточно силы, чтобы противостоять действующему режиму, хотя у лидера оппозиции Светланы Тихановской есть политические перспективы. При этом, эксперт отмечает, что Запад попытается консолидировать силы оппозиции вокруг демократических сил.

Тем временем, журналистка Наталия Радина отмечает, что согласно конституции РБ после смерти лукашенко на должность главы государства сможет претендовать глава Совета Республики Наталья Кочанова. Впрочем, она является безопасным кандидатом для живого лукашенко, однако силовые структуры ее никогда не поддержат.

"Другое дело — секретарь Совета безопасности РБ, уроженец россии и ставленник кремля Александр Вольфович. Этот человек ведет прямые переговоры с окружением путина и именно его называют одной из самых приемлемых для действующего режима кандидатур", — добавила журналистка.

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Как сообщалось ранее, Тихановская призвала сторонников "быть хорошо подготовленными к любому сценарию" и не дать россии вмешаться, если лукашенко все же умрет.