Хто очолить Білорусь після лукашенка: експерти оцінили шанси трьох головних кандидатів

Не у всіх кандидатів є добрі шанси обійняти посаду глави Білорусі

На тлі чуток про хворобу диктатора олександра лукашенка розмови про те, хто може зайняти його місце у разі смерті, активізувалися далеко за межами Білорусі.

Таку думку "Телеграфу" висловив кандидат політичних наук Олексій Буряченко, який зазначив, що загальною рисою диктатур є те, що вони утримуються на безмежних можливостях однієї людини. А тому розраховувати на те, що лукашенко заздалегідь обере собі наступника, явно не варто.

"Швидше за все, такої людини не існує в принципі або її ретельно приховують", — зазначив він.

Буряченко переконаний, що якби така людина існувала, то вона б розхитувала крісло під лукашенком і руйнувала б побудовану систему.

Опозиційні ж сили, каже він, не мають достатньої сили, щоб протистояти чинному режиму, хоча у лідера опозиції Світлани Тихановської є політичні перспективи. При цьому експерт зазначає, що Захід спробує консолідувати сили опозиції навколо демократичних сил.

Тим часом журналістка Наталія Радина зазначає, що згідно з конституцією РБ після смерті лукашенка на посаду глави держави зможе претендувати глава Ради Республіки Наталія Кочанова. Проте вона є безпечним кандидатом для живого лукашенка, але силові структури її ніколи не підтримають.

"Інша справа — секретар Ради безпеки РБ, уродженець росії та ставленик кремля Олександр Вольфович. Ця людина веде прямі переговори з оточенням путіна і саме її називають однією з найприйнятніших для чинного режиму кандидатур", — додала журналістка.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Білорусь після лукашенка: хто претендуватиме на місце диктатора і як це позначиться в Україні

Як повідомлялося раніше, Тихановська закликала прихильників "бути добре підготовленими до будь-якого сценарію" і не дати росії втрутитися, якщо лукашенко все ж таки помре.