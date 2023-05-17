"Незрозумілі клінічні прояви": російський журналіст розповів, кому заважає лукашенко

Причиною хвороби може бути небажання лукашенка вступати у війну проти України на боці росії

Після чуток про хворобу олександра лукашенка, які з’явилися після його поспішного відходу з параду в Москві, почали з’являтися різні версії. Як розповів російський журналіст Олександр Невзоров, білоруський диктатор має інфекційно-алергічний міокардит, але симптоми нетипові.

Про це журналіст висловився у своєму Telegram-каналі. За словами Невзорова, погіршення здоров’я лукашенка пов’язане з тим, що він не хоче вступати у війну з Україною.

Він поспілкувався із медиками, які лікують самопроголошеного білоруського президента. Ті спостерігають у нього нетипові симптоми діагностованої хвороби.

"Поряд зі зрозумілими симптомами, місцеві та запрошені медики фіксують у лукашенка наявність і незрозумілих клінічних проявів, яких не повинно бути у разі інфекційно-алергічного міокардиту, який йому приписують. Те, що спостерігається у лукашенка, не вписується в жодну зі старчих хвороб. Інсайд надійний, перевірений, походить від медиків, які займаються Ригоричем. Розголошувати подробиці вони відмовилися, дотримуються лікарської таємниці", — сказав Невзоров.

Також він додав, що погіршення стану здоров’я лукашенка може бути пов’язане із небажанням вступати у війну з Україною. На сьогоднішній день єдина людина, якій заважає білоруський диктатор, — це владимир путін. Російський президент дав своєму "старому псу" команду фас, тобто вступити у війну з Україною, проте той не поспішає виконувати її. Виходячи з цього, путін може спробувати замінити лукашенка більш зговірливим і слухняним президентом, вважає Невзоров.

"Фінал передбачуваний — песика в таких випадках присипляють, і заводять іншого — такого, хто зважиться нарешті рушити білоруські полки в Україну. путіну позаріз треба вступ Білорусії у війну. Сяк-так, це якісь нові тисячі організованих солдатів. Інша справа, що ці солдати можуть збунтуватися ще до переходу кордону, про що чудово обізнаний лукашенко. І він робить все, щоб не вступити у війну", — підсумував журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одіозний український депутат, якого вважали фанатом лукашенка, насправді працював на ГУР. Кирило Буданов розповів про подробиці угоди.