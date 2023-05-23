Не було можливості лікуватися: лукашенко вперше відповів на чутки про свою хворобу

Невизнаний президент Білорусі заявив, що не має наміру вмирати

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що інформація про погіршення його здоров’я не відповідає дійсності і вмирати не збирається.

Про це він розповів під час наради з питань охорони здоров’я у Мінську. Фрагмент його виступу наводить telegram-канал "Пул першого", який пов’язують із пресслужбою лукашенка.

Так на зустрічі він розкритикував губернаторів областей за проблеми з медициною в регіонах і доручив їм навести там порядок, інакше він пообіцяв "нікого не шкодувати".

"А якщо ви думаєте, що я вмирати зібрався, заспокойтеся. Заспокойтеся. Це не більше, ніж пусті міркування в месенджерах і телеграм-каналах", — сказав він.

При цьому лукашенко натякнув, що в нього справді було тимчасове погіршення здоров’я, яке йому ніколи не було лікуватися через постійні поїздки.

"Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще зі мною мучитиметеся дуже довго", — додав диктатор.

Варто зазначити, що ознаки недуги у білоруського диктатора були виразно помітні на параді в Москві, при цьому він навіть не залишився на обід із главами інших країн.

У мережі після цього з’явилося безліч теорій про те, що саме трапилося з лукашенком, а серед однієї з версій фігурувала хвороба серця.