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Легенда хоккея из рф возмутился "зашкаливающейся русофобией" на ЧМ, где нет россии

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
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Быков увидел русофобию на ЧМ по хоккею Новость обновлена 22 мая 2023, 17:31
Быков увидел русофобию на ЧМ по хоккею. Фото fhr.ru

Многократный чемпион мира не скрывает своего недовольства

Легенда хоккея из рф Вячеслав Быков выразил возмущение инцидентом на чемпионате мира по хоккею в Финляндии, где болельщика заставили снять футболку с надписью "россия". Календарь, график прямых трансляцияй, результаты, а также видеообзоры матчей турнира доступны на сайте "Телеграф".

Своего недовольства он не скрывал в комментарии изданию "ВсеПроСпорт". По его убеждению, на организаторов турнира оказывается давление, не уточнив, однако, с чьей именно стороны.

Видеообзор матча Венгрия - Швеция

"Ну, что тут сказать? У меня просто нет слов, русофобия зашкаливает, и на организаторов давление, безусловно, и на всех.

И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы", — резюмировал Быков.

Речь идет об инциденте на ЧМ по хоккею, когда организаторы потребовали от венгерского фаната снять футболку с надписью "россия" во время поединка между команды Швеции и Венгрии (7:1) в финском Тампере.

Международная федерация хоккея (IIHF) не допускает сборные рф и Беларуси на международные турниры под своей эгидой. Зимой 2023 года IIHF продолжила дисквалификацию россиян на полный сезон-2023/24.

ЧМ по хоккею проводится в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) 12-28 мая. Изначально первенство должно было состояться в российском Санкт-Петербурге, но организация отменила соревнования в рф.

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#Россия #Хоккей #Чемпионат мира по хоккею #ЧМ по хоккею #Вячеслав Быков