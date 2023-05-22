Легенда хоккея из рф возмутился "зашкаливающейся русофобией" на ЧМ, где нет россии

Многократный чемпион мира не скрывает своего недовольства

Легенда хоккея из рф Вячеслав Быков выразил возмущение инцидентом на чемпионате мира по хоккею в Финляндии, где болельщика заставили снять футболку с надписью "россия". Календарь, график прямых трансляцияй, результаты, а также видеообзоры матчей турнира доступны на сайте "Телеграф".

Своего недовольства он не скрывал в комментарии изданию "ВсеПроСпорт". По его убеждению, на организаторов турнира оказывается давление, не уточнив, однако, с чьей именно стороны.

Видеообзор матча Венгрия - Швеция

"Ну, что тут сказать? У меня просто нет слов, русофобия зашкаливает, и на организаторов давление, безусловно, и на всех.

И каждый хочет из себя сделать героя в этом смысле, показать себя, какие они, даже не знаю, как назвать этих людей, русофобы", — резюмировал Быков.

Речь идет об инциденте на ЧМ по хоккею, когда организаторы потребовали от венгерского фаната снять футболку с надписью "россия" во время поединка между команды Швеции и Венгрии (7:1) в финском Тампере.

Международная федерация хоккея (IIHF) не допускает сборные рф и Беларуси на международные турниры под своей эгидой. Зимой 2023 года IIHF продолжила дисквалификацию россиян на полный сезон-2023/24.

ЧМ по хоккею проводится в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) 12-28 мая. Изначально первенство должно было состояться в российском Санкт-Петербурге, но организация отменила соревнования в рф.