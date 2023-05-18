В рф испугались сине-желтого баннера на чемпионате мира (видео)

Российские пропагандисты не придумали ничего умнее, чем убрать все игры сборной Латвии из сетки вещания

Российский телеканал "Матч ТВ" прекратил показ матчей с участием сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею-2023, куда не допустили сборные рф и Беларуси.

Об этом сообщает sportsdaily.ru. Официально телеканал не объявлял, почему сделал это, однако по информации источника, в рф отказались от трансляций матчей сборной Латвии из-за баннера "Слава Украине! Героям слава!", который был заметен в прямой трансляции поединка между командами Латвии и Канады (0:6). Кроме того, повторы прошлых игр с участием латышей также исключены из сетки вещания.

Видеообзор матча Латвия — Канада

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную рф от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге (рф), однако IIHF не разрешила проводить соревнования в стране-агрессоре. С расписанием, прямыми трансляциями, результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2023 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".