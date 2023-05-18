У рф злякалися синьо-жовтого банера на чемпіонаті світу (відео)

Російські пропагандисти не придумали нічого розумнішого, ніж прибрати всі ігри збірної Латвії з сітки мовлення

Російський телеканал "Матч ТВ" припинив показ матчів за участю збірної Латвії на чемпіонаті світу з хокею-2023, куди не допустили збірні рф та Білорусі.

Про це повідомляє sportsdaily.ru. Офіційно телеканал не оголошував, чому зробив це, проте, за інформацією джерела, в росії відмовилися від трансляцій матчів збірної Латвії через банер "Слава Україні! Героям слава!", який був помітний у прямій трансляції поєдинку між командами Латвії та Канади (0:6).

Крім того, повтори минулих ігор за участю латвійців також виключені із сітки мовлення.

Відеоогляд матчу Латвія — Канада

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірну рф від участі у всіх міжнародних турнірах, що проходять під егідою організації. У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24.

Чемпіонат світу з хокею проходить у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія) з 12 по 28 травня. Спочатку турнір мав пройти в Санкт-Петербурзі (рф), проте IIHF не дозволила проводити змагання у країні-агресорі. З розкладом, прямими трансляціями, результатами та відеооглядами матчів ЧС-2023 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".